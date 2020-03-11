İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İngiltere'den, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için faiz indirimi kararı geldi.

İngiltere Merkez Bankası, bugün yaptığı toplantıda Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitti ve gösterge faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0,75'ten 0,25'e çekti.

İngiltere Merkez Bankası, devlet tahvili alım programı büyüklüğünü ise 435 milyar GBP olarak sürdürdü. Ayrıca, şirket tahvili alım hedefini 10 milyar GBP olarak korudu.

YENİ BİR DÖNEMSEL FONLAMA PROGRAMINA GEÇİLİYOR

İngiltere Merkez Bankası ayrıca, küçük şirketlerin koronavirüsün etkileri karşısında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdamı korumaları için yeni bir dönemsel fonlama programı başlatacağını açıkladı.

Dönemsel fonlama programı ile gelecek 12 ayda 4 yıl vadeli fonlama sağlanacak ve bu programın faizi gösterge faizi seviyesinde veya çok yakın olacak.