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İngiltere, oyun bağımlılarına yönelik sağlık kliniği açtı

İngiltere, oyun bağımlılarını tedavi etmek için yeni bir sağlık kliniği hayata geçirdi.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 09:46..
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Bilgisayar ve mobil oyuncuların sayısı, her geçen gün katlanarak artıyor. Özellikle PUBG ve Fortnite gibi online oyunlar nedeniyle yaşanan oyun bağımlılığı, son zamanlarda gençler arasında etkisini göstermeye başladı. Oyun bağımlılığını en çok ciddiye alan ülkelerden biri olan İngiltere, ülkedeki oyun bağımlısı olan gençleri tedavi etmek için ilk sağlık kliniğini hayata geçirdi.

Söz konusu klinik, 13 ile 25 arasındaki gençleri tedavi etmek için açıldı. Oyun bağımlısı olan gençler, internet üzerinden kliniğe başvurarak tedavi imkanına sahip olabilecek.

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OYUN BAĞIMLILIĞI TIBBİ HASTALIK SINIFINA GİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığının tıbbi bir hastalık olduğunu tanımlama sürecine, ilk defa 2017 yılında başladı. Daha sonra bu hastalık, uluslararası hastalıklar sınıflandırmasına dahil edilerek, resmen tıbbı bir hastalık olarak kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığı hastalığını; oyun oynamanın başlangıcı, sıklığı, yoğunluğu ve süresinin kontrol edilememesi olarak açıklıyor.

Bazı ülkeler ise, oyun bağımlılığı yarattığı ve toplumsal huzuru kaçırdığı iddiasıyla Fornite ve PUBG gibi online oyunları yasaklama yoluna gitmişti.

 

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İngiltere, oyun bağımlılarına yönelik sağlık kliniği açtı

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