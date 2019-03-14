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İngiltere Parlamentosu Brexit referandumunu reddetti

İngiltere Parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılmasını reddetti.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 20:38..
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İngiltere Parlamentosu Brexit referandumunu reddetti

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İngiltere parlamentosunda Salı gününden bu yana süren tarihi Brexit oturumları üçüncü gününde de devam ediyor.

Salı günü Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını reddeden parlamento, Çarşamba günü de 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğini reddederek ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılması önerisini rafa kaldırmıştı.

Avam Kamarası'nda bugün ise içlerinde Brexit'in ertelenmesi de olan bir dizi önerge oylanacak.

İKİNCİ REFERANDUM ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Bunlardan ilkinde, İngiliz vekiller ikinci bir Brexit referandumu yapılmasını öneren tasarıyı reddetti.

334 milletvekili, tasarının aleyhinde oy kullandı. İşçi Partili bazı vekillerin yerlerinde oturarak oylamaya katılmadıkları görüldü.

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