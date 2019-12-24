İngiltere tahtının veliahtlarından Noel pudingi

İngiliz Kraliyet Ailesi, Noel kutlamaları kapsamında eski askerlere puding ikram etti.
Pudingi Kraliçe Elizabeth, Veliaht Prens Charles, tahtın ikinci sırasındaki Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George hazırladı.
PUDİNGİ 6 YAŞINDAKİ GEORGE KARIŞTIRDI
Pudingi karıştırma görevi Prens George’a verildi. 6 yaşındaki prensin pudingi karıştırırken üzerini hiç kirletmemesi dikkat çekti.
Kraliçe Elizabeth, etkinlik için özellikle tahtın ilk 3 sırasındaki prenslerin yanında olmasını istediği bildirildi.