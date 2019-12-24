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İngiltere tahtının veliahtlarından Noel pudingi

Veliaht Prens Charles, Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George Noel kutlamaları kapsamında mutfağa girdi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 03:41..
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İngiliz Kraliyet Ailesi, Noel kutlamaları kapsamında eski askerlere puding ikram etti.

Pudingi Kraliçe Elizabeth, Veliaht Prens Charles, tahtın ikinci sırasındaki Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George hazırladı.

İngiltere tahtının veliahtlarından Noel pudingi

PUDİNGİ 6 YAŞINDAKİ GEORGE KARIŞTIRDI

Pudingi karıştırma görevi Prens George’a verildi. 6 yaşındaki prensin pudingi karıştırırken üzerini hiç kirletmemesi dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth, etkinlik için özellikle tahtın ilk 3 sırasındaki prenslerin yanında olmasını istediği bildirildi.

İngiltere tahtının veliahtlarından Noel pudingi

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