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İngiltere terör kurbanları için yasta

İngiltere'de, dün Londra Köprüsü'nde yaşanan saldırıda hayatlarını kaybedenler için bayraklar yarıya indirildi.

DHA | 30.11.2019 - 16:57..
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Dün Londra’da iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısındaki kurbanların anılması için bayrakların, cumartesi günü boyunca yarıya indirileceği açıklandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: “İngiltere hükümet binalarındaki bayraklar, cuma günü Londra Köprüsü’nde gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden ve bu saldırıdan etkilenenlere saygı göstermek için 30 Kasım 2019 Cumartesi günü boyunca yarıya indirilecek.”

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere polisinden yapılan açıklamada, Londra’da cuma günü gerçekleşen ve biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin, daha önce terör suçundan hapis yatan Usman Khan (28) olduğu belirtilirilmişti.

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu tarafından yapılan açıklamada, fail Usman Khan’ın 2012 yılında terör suçundan mahkum olduğunu, Aralık 2018’de de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını söylemişti.

İngiltere'de terör kurbanları için bayraklar yarıya indirildi -1

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