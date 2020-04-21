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İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı

Türkiye'den 84 tonluk ekipman geleceğini açıklayan İngiliz hükümeti, sevkiyat gecikince eleştiri oklarının hedefi oldu.

AA |
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İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı

İngiliz hükümetinin Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıktı.

The Times gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick'in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi.

ÜRÜNLER YOLA ÇIKMADAN DUYURDULAR

Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti.

RESMİ TALEP 19 NİSAN'DA GELDİ

Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti.

İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı

GECİKMENİN SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." dedi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ BASKI ALTINDA

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor.

İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı

84 TONLUK SEVKİYAT AÇIKLAMASI

Bakan Jenrick, 18 Nisan'da koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'den 19 Nisan'da yeni bir sevkiyat beklediklerini söylemişti.

Bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, "Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." diye konuşmuştu. Ancak, ürünlerin pazar günü gelmemesi hükümete karşı tepkiye neden olmuştu.

İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı

UZUN KOLLU LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ TAVSİYESİ

Halk Sağlığı Kurumu'nun yeni kılavuzunda, koronavirüs hastalarına müdahalede giyilmesi gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedilmişti.

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