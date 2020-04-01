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İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuk, ülkedeki en genç can kaybı oldu.

AA |
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İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.

"NE YAZIK Kİ DÜN SABAH ÖLDÜ"

Aile tarafından yapılan açıklamada, "İsmail, belirtiler göstermeye başladı ve nefes almakta zorlandı. Kings College Hastanesine kaldırıldı. Önce solunum cihazına bağlandı, ardından suni komaya sokuldu ama ne yazık ki dün sabah öldü." ifadesine yer verildi.

ÇOCUĞUN BİLİNEN BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU

Aile, çocuklarının bilenen bir sağlık sorunun bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü

ÇOCUĞUN CENAZESİ HENÜZ AİLEYE TESLİM EDİLMEDİ

King's College Hastanesinden yapılan açıklamada ise çocuğun ölümü doğrulanarak, "Ne yazık ki Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı. İngiliz basında yer alan haberlerde ise cenazenin henüz aileye teslim edilmediği, çocuğun yaşı ve eşlik eden sağlık sorunu olmadığı için otopsi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Bu arada açılan bağış sayfasında, cenaze masrafları için 6 bin sterlin toplandı.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 1801'E YÜKSELDİ

İngiltere'de  koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaşmıştı. Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü

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