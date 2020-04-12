İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

Koronavirüs vakaları ve can kayıpları dünya genelinde giderek artış gösterirken dünyadaki tüm ülkeler vatandaşlarına zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yaptı.

Vatandaşların çağrılara fazla kulak asmayarak sokaklara çıkması sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve karantilar uygulandı.

Ülkemizde de hafta sonu sokağa çıkma uygulanmasının ardından belirlenen ekiplerce ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürüldü.

İngiltere'de uygulanan karantinada da birçok insanın yiyecek sıkıntısı çektiği ortaya çıktı.

1.5 MİLYON KİŞİ YİYECEK BULAMIYOR

Pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarından yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi.

Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs’a kadar süreceğini ileri sürdü.