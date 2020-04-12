taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

Korona nedeniyle karantinada olan kişilerin yiyecek bulamadığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Patel ise sağlık çalışanlarına kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

Koronavirüs vakaları ve can kayıpları dünya genelinde giderek artış gösterirken dünyadaki tüm ülkeler vatandaşlarına zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yaptı.

Vatandaşların çağrılara fazla kulak asmayarak sokaklara çıkması sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve karantilar uygulandı.

Ülkemizde de hafta sonu sokağa çıkma uygulanmasının ardından belirlenen ekiplerce ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürüldü.

İngiltere'de uygulanan karantinada da birçok insanın yiyecek sıkıntısı çektiği ortaya çıktı.

1.5 MİLYON KİŞİ YİYECEK BULAMIYOR

Pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarından yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi.

Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs’a kadar süreceğini ileri sürdü.

İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

İlginizi Çekebilir
Hindistan'la Pakistan yine çatıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, market alışverişi için sıra beklerken görüntülendi.
Amerikalı hemşire ağlayarak isyan etti
ABD'de yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan D'neil Schmall iki hafta boyunca yaşadıklarını ağlayarak anlattı.
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 20 bin 608 oldu
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
917
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
367
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
242
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
603
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
947
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
154
İsrail ve Ermenistan Türkiye'den yardım talep etti
İsrail ve Ermenistan Türkiye'den yardım talep etti
1353
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir