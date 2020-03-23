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İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıkarken, hükümetin 'sosyal mesafelendirme uyarısına bazı İngilizler tarafından halen dikkat edilmiyor.

AA | 23.03.2020 - 04:29..
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İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 281 oldu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. Vaka sayısı da 635 artarak 5 bin 683'e yükseldi.

İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

18 YAŞINDA BİR GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

18 yaşında hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, bir kez daha uyarıda bulundu.

İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

BORİS JOHNSON: "ARANIZ EN AZ 2 METRE OLMALI"

Kovid-19 nedeniyle günlük yapılan basın toplantısında konuşan Johnson, "Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip." dedi.

İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

"GEREKİRSE SERT ÖNLEMLER ALIRIZ"

Defalarca sosyal mesafelendirmenin önemine dikkat çeken Johnson, "Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir." diye konuştu.

Johnson, Londra ya da ülkenin tamamının tecrite alınması gibi önlemlerin neden hayata geçirilmediği yönündeki bir soru üzerine ise "doğru zamanda doğru kararların alınması gerektiğini" ifade etti.

İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü

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