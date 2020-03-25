İngiltere'de 21 yaşındaki kız koronavirüs sebebiyle öldü

Koronavirüs nedeniyle genellikle yaşlılar hayatını kaybetse de uzmanlar tekrar tekrar gençlerin de tehlikede olduğu uyarısını yapıyor.

İngiltere'de de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 427 kişi hayatını kaybederken, salgın salgın 21 yaşındaki bir genç kızın ölümüne yol açtı.

KORONAVİRÜSÜN EN GENÇ KURBANI

Buckinghamshire'da yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton'un ailesi, genç kızın daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını söylüyor. İngiliz medyası, Chloe Middleton'un yaşamını yitirmesini koronavirüsün en genç kurbanı olarak duyurdu.

"KIZINI KAYBEDEN BİR ANNE OLARAK KONUŞUYORUM"

Genç kızın annesi Diane Middleton, Facebook hesabından "Herkes lütfen Covid-19'u tekrar düşünsün. 21 yaşındaki kızını kaybeden bir anne olarak konuşuyorum" mesajını paylaştı.

Chloe'nin teyzesi Emily Mistry ise, yine sosyal medya hesabında "Güzel ve iyi kalpli 21 yaşındaki yeğenim Covid-19 yüzünden öldü. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Tasavvur edilemecek bir acı, paramparça olduk. Virüs yayılmıyor, insanlar virüsü yayıyor. Uyarıları hayata geçirin, kendinizi ve diğerlerini koruyun" dedi.

Middleton ailesi, İngiltere'de yaşayan herkese evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

18 YAŞINDAKİ BİR GENÇ DE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İngiltere'de Pazar günü koronavirüs 18 yaşındaki bir genç erkeğin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti ancak doktorlar koronavirüsün ölümle doğrudan ilgisi olmadığını açıkladı.

LONDRA EN ÇOK ETKİLENEN YERLERDEN

İngiltere'de özellikle başkent Londra ve ülkenin güneydoğusu koronavirüsten en çok etkilenen yerler. Okulların tatil edildiği ülkede, halktan sokağa çıkmaması isteniyor. Tüm pub, restoran ve dükkanlar kapalı.

"ACİL YARDIM ÜNİTELERİNE TALEP ÜÇ HAFTA İÇİNDE ZİRVE YAPABİLİR"

İngiltere hükümetine danışmanlık yapan epidemiyolog Prof. Neil Ferguson, parlamento komitesine bugün yaptığı uyarıda "Eğer mevcut önlemler beklentilerimiz doğrultusunda işe yararsa, o zaman acil bakım ünitelerine talebin iki buçuk üç hafta içinde artıp zirve yapacağını daha sonra da düşeceğini görebiliriz"söyledi.

Baş sağlık danışmanı yardımcısı Dr. Jenny Harries de bu durumun ancak 'insanların sosyal etkileşimleri kesmeye devam etmeleri halinde gerçekleşebileceğini' ifade etti.