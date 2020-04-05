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İngiltere’de 5 yaşındaki bir çocuk, koronadan öldü

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 708 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 313’e ulaştı.

İHA |
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İngiltere’de 5 yaşındaki bir çocuk, koronadan öldü

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 708 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde ölü sayısının 4 bin 313’e yükseldiği bildirildi. Can kaybında yaşanan artışın şu ana kadar en yüksek günlük artış olduğu belirtildi.

ÖLENLER ARASINDA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUK VAR

Hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, bunun en genç ölüm olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin en yaşlısının ise 104 yaşında olduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 3 bin 735 yeni vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı ise 41 bin 313’e ulaştı.

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