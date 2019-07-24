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İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

İngiltere'de Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesinin ardından 8 bakan istifa etti, 6 bakan ise görevinden alındı

AA | 24.07.2019 - 21:51..
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İngiltere’de Boris Johnson’ın Başbakanlık koltuğuna oturmasının arından 8 bakan istifa ederken, 6 bakan da görevinden alındı.

Johnson'ın Başbakanlığa atanmasıyla Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa etti.

KABİNE DEĞİŞİMİ

Beceri ve Uygulamalı Eğitimden Sorumlu Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden daha önce ayrılmıştı.

Son istifalarla birlikte kabinede görevinden istifa eden bakan sayısı sekize yükseldi.

Johnson Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Eğitim Bakanı Damian Hinds, Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Karen Bradley ve İskoçya’dan Sorumlu Devlet Bakanı David Mundell ile Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Lideri Mel Stride da görevden alındı.

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