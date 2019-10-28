İngiltere'de 88 metrelik bacada asılı kaldı

İngiltere'de, Dixon Bacası olarak bilinen, 88 metre uzunluğundaki fabrika bacasında, ayağından asılı bir kişinin yardım çağrısı sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

88 metre yükseklikte asılı kaldı VİDEO

BACANIN TEPESİNDE ASILI KALDI

Cambria bölgesinde, Carlisle şehrinde bulunan ve 1836 yılında pamuk fabrikası olarak inşa edilen yapının 88 metrelik bacasında bir kişinin sesi duyuldu. Baş aşağı asılı kalan kişi için bölgeye itfaiye, polis ve çeşitli kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi için helikopterli kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, yetkililer asılı kalan kişi için 90 metreye kadar çıkabilen iş platformu aradıklarını bildirdi.