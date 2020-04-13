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İngiltere’de altı aylık bebeğe korona teşhisi konuldu

Kalp rahatsızlığı ile doğan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan Erin, hastanede koronavirüs tedavisi görmeye başladı.

DHA |
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İngiltere’de altı aylık bebeğe korona teşhisi konuldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salıgını genç yaşlı dinlemiyor.

İngiltere’nin Greater Manchester şehrine bağlı Bury kasabasında doğuştan kalp rahatsızlığı hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı gerektiren ve nefes borusu ile ilgili problemlerle mücadele eden Erin'e koronavirüs teşhisi konuldu.

6 AYLIK ERİN TEDAVİYE ALINDI

Liverpool şehrindeki Alder Hey Çocuk Hastanesi’de tedavi altında olan altı aylık Erin’in yanında sadece bir ebeveyninin kalmasına izin veriliyor.

BABASI ERİN'E UZAKTAN REFAKAT EDİYOR

Annesi Emma Bates hastanede Erin ile kalırken, babası Wayne Bates görüntülü aramalar aracılığıyla kızını görebiliyor.

İngiltere’de altı aylık bebeğe korona teşhisi konuldu

"İNSANLAR HALA BU SALGINI CİDDİYE ALMIYOR"

İnsanların koronavirüsün yayılmaya devam etmesine neden olabilecek hareketler sergilediğini söyleyen Wayne Bates, “İnsanlar hala bu salgını ciddiye almıyor ve bu beni üzüyor. Ben şahsen alıyorum. Sosyal izolasyondan önce bile bir süpermarkete gittiğimizde endişeliydik çünkü kızımız virüslere karşı duyarlı. Ancak insanlar hala herhangi bir kişisel alan kavramına sahip görünmüyor. Bu eşimle bizi korkutuyor” dedi.

"ONU BU VİRÜS YÜZÜNDEN KAYBEDEMEYİZ"

Kızına koronavirüs teşhisi konulduktan sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan Emma Bates, “Lütfen, lütfen, lütfen Erin'i dualarınızda tutun. Onu bu virüs yüzünden kaybedemeyiz. Çok fazla mücadele etti, ona ihtiyacımız var, bizi tamamlıyor” diye konuştu.

İngiltere’de altı aylık bebeğe korona teşhisi konuldu

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