İngiltere'nin Greater Manchester şehrine bağlı Bury kasabasında doğuştan kalp rahatsızlığı olan Erin Bates'e, koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Liverpool şehrindeki Alder Hey Çocuk Hastanesi’de tedavi altında olan altı aylık Erin’in, koronavirüs hastalığını yenmeyi başardığı belirtildi.

MİNİK ERIN, KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Daily Mail'in haberine göre, doktorlar, oksijen makinesine bağlı olan minik Erin'in ailesine, 6 aylık bebeklerinin koronavirüsü atlattığını bildirdi.

Hastane personeli, Erin'i alkışlarla karşıladı.

İngiltere’de altı aylık bebek, koronayı yenmeyi başardı VİDEO

BABA WAYNE: ERIN GÜLÜMSÜYOR

Erin'in babası Wayne, "Erin virüsü yendi. Birkaç iniş ve çıkış onu çok etkiledi, ancak insanların, koronavirüsün önceden hastalıklara sahip olanlar için bir ölüm cezası olması gerekmediğini bilmelerini isteriz." diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren baba Wayne, kızının gülümsediğini ve kendi kendine konuşmaya başladığını ifade etti.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRECEK

Kızlarının 2.3 kilo olarak dünyaya geldiğini belirten Wayne, Erin'in diğer tıbbi sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi göreceğini söyledi.