İngiltere'de aracını yanlış yere bırakan sürücüye gözaltı

Londra'nın doğusunda 38 yaşındaki Orta Doğulu Younness Bentahar, aracını park etmemesi gereken sarı çizgili bölgeye park edince olanlar oldu.

GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

İngiliz polisi, sürücüyü önce uyardı, ardından da sorgusuz sualiz bir şekilde gözaltına almak istedi.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Direnen Bentahar, bir süre polis tarafından yerlerde sürüklendi ve tartaklandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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3 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere ise tepki bir anda büyüdü. Olayda yer alan 3 polis hakkında ise soruşturma başlatıldı.