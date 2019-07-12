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İngiltere'de aracını yanlış yere bırakan sürücüye gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracını yanlış yere park eden sürücüye, sıra dışı bir gözaltı kararı uygulandı.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 09:53..
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Londra'nın doğusunda 38 yaşındaki Orta Doğulu Younness Bentahar, aracını park etmemesi gereken sarı çizgili bölgeye park edince olanlar oldu.

İngiltere'de aracını yanlış yere bırakan sürücüye gözaltı

GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

İngiliz polisi, sürücüyü önce uyardı, ardından da sorgusuz sualiz bir şekilde gözaltına almak istedi.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Direnen Bentahar, bir süre polis tarafından yerlerde sürüklendi ve tartaklandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

İngiltere'de aracını yanlış yere bırakan sürücüye gözaltı VİDEO

3 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere ise tepki bir anda büyüdü. Olayda yer alan 3 polis hakkında ise soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de aracını yanlış yere bırakan sürücüye gözaltı

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