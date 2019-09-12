İngiltere'de baba bebeğini nehre atıp bara gitti

İngiltere'nin Manchester eyaletinde 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko, geçtiğimiz gün bebeğinin annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

BEBEĞİNİ NEHRE ATTI

Bennett-Eko, tartışma sonrası öfkelendi. Ardından 11 aylık bebeğini alan baba, onu canice nehre attı.

BARA GİDİP İÇKİ SÖYLEDİ

Baba, olayın ardından da hiçbir şey olmamış gibi yakındaki bir bara gitti ve kendisine içki söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğin nehirde görülmesi üzerine çok sayıda kişi onu kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Küçük bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bardaki bir görgü tanığı, bara polislerin gelerek bir bebeğin nehirde boğulduğunu söylediğini, ancak baba Bennett-Eko'nun tepkisiz bir şekilde olanları izlediğini ifade etti.

"EVET HAYATTAYIM AMA KEŞKE ÖLSEYDİM DİYORUM"

Talihsiz bebeğin ölümü sonrası annesi, Facebook'tan bir mesaj attı. Anne mesajında, "Ben bugün bebeğimi kaybettim. Küçük oğlumu seviyordum ve onun için her şeyi yaptım. Acil servise ulaşana kadar çocuğumun öldüğünü bile bilmiyordum. Onunla saatlerce oturduk, tuttuk, öpüştük ve sonra ayrıldım. Çocuğum, dünyam için yas tutmama izin verin. Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum." dedi.

CANİ BABA GÖZALTINDA

Baba ise olayın ardından cinayet suçlaması ile gözaltına alındı.