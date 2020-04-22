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İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

Evinin balkonundan etrafa ateş açan kişi, İngiliz polisinin iknaları sonucu gözaltına alındı.

DHA |
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İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'nin Chatham kentindeki Dockside bölgesinde bir kişi evinin balkonundan etrafa rastgele ateş açtı.

Bölge sakini bir kişinin sabah saatlerinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, yakındaki alışveriş merkezinin etrafına konuşlanarak, bölgeye ulaşımı kapattı.

POLİS, İKNA ETTİ

Sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan kent polisi, "Şu anda Chatham'daki Dockside'da bir olay yaşanıyor. Çok sayıda yol kapanıyor ve bu nedenle sizden bölgeden uzak durmanızı rica ediyoruz." dedi.

İngiltere’de balkondan ateş açan kişi panik yarattı VİDEO

KAÇAK SİLAHLARLA YAKALANDI

30'lu yaşlarda olduğu belirtilen kişinin bulunduğu dairede kaçak silahlar ele geçirildi.

Silahlı kişi, polisin ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Söz konusu kişinin etrafa neden ateş açtığı bilinmiyor.

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

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