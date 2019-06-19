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İngiltere'de Başbakanlık yarışında Boris Johnson önde

İngiltere’de başbakanlık yarışında ikinci turu Boris Johnson açık farkla kazandı. Johnson en yakın rakibine 80'den fazla fark attı.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 04:15..
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İngiltere'de Başbakanlık için Muhafazakar Parti içerisinde yarış devam ediyor. Aday belirleme oylamasının ikinci turunda 6 adayın yarıştığı görüşmelerde Boris Johnson 313 illetvekilinin 126'sının oyunu aldı.

İKİNCİ TURU KAZANDI

Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson yarışın ikinci turunda da açık ara en çok oyu alan isim oldu. Johnson 126 oy alırken en yakın rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 oyda kaldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA BELİRLENECEK

33 oyun üstünde alan 5 aday üçüncü turda partinin milletvekilleri tarafından tekrar oylanacak. En yüksek oyu alan iki aday Muhafazakar Parti delegelerinin karşısına çıkarak İngiltere Başbakanı olmak için mücadele verecek.

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