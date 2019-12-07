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İngiltere'de başörtülü kız çocuğuna saldırı

İngiltere’de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı.

DHA | 07.12.2019 - 14:11..
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Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler Güney Yorkshire’da Sheffield bölgesinde kaydedildi.

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kıza saldırı VİDEO

KALABALIK OLAYI İZLEDİ

Görüntülerde bir yolcu otobüsünde kırmızı montlu 40’lı yaşlarında bir kadının, başörtülü bir kız çocuğuna bağırdığı görülüyor. Bir anda kız çocuğuna saldıran kadının, çocuğu otobüsün dışına savurduğu ve darbettiği görülüyor. Görüntülerin devamında çocuğu yere yatıran kadının, darbetmeyi sürdürdüğü görülüyor. Bu sırada kalabalığın çoğunun olayı sadece izlediği; birkaç kişinin saldırgan kadın ve kadına destek verenlere tepki gösterip; çocuğu kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerin sonunda çocuğun bir kişinin yardımı ile yerden kalktığı ve bölgeden kaçtığı görülürken; öfkeli kadının olay yerinde kaldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya tepki gösterenler, mesajlarını polis hesaplarını da mesajlarında etiketleyerek paylaştı.

İngiltere’de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı -3

İngiltere’de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı -5

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