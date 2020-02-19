taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0736
Euro
6.5622
Altın
1608.61
Borsa
120119.4
Gram Altın
314.169
Bitcoin
61860.28

İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

Keman virtüözü olan kadının, ameliyat sırasında keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığı tespit edildi. Sıra dışı bir operasyonla beyindeki tümör temizlendi.

DHA | 19.02.2020 - 12:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner adlı keman virtüözü kadının beyninde tümör tespit edildi. Agresif olan tümörü temizlemek için King’s College Hastanesi’nde sıra dışı bir ameliyat gerçekleşti.

BEYİN HARİTASI ÇIKARILDI

Doktorlar Turner’ın tümörü, sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakın olduğu için hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdiler ve 2 saat boyunca Turner'ın beyin haritasını çıkardılar.

İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

AMELİYAT SIRASINDA KEMAN ÇALDI

Doktorlar ameliyat sırasında Turner’ı lokal anesteziyle uyanık tutarak, ondan keman çalmasını istediler. Bu sayede doktorlar milimetrik ameliyat sırasında Turner’ın beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümörü temizlediler.

İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

"BEYNİN KEMAN ÇALMASINI SAĞLAYAN BÖLGESİNİ KORUMAMIZ GEREKİYORDU"

Ameliyatı yöneten Profesör Doktor Keyoumars Ashkan yazılı açıklamada “Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalmasını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi korumamız çok önemliydi.” dedi.

İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

"KEMAN BENİM TUTKUM"

Ashkan, tümörün yüzde 90’ını temizlediklerini söyledi. Keman virtüözü Dagmar Turner ise “Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir çalıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim.” dedi.

İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

İlginizi Çekebilir
İngiltere'den puan tabanlı göç sistemi
Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, yeni bir göç sistemini devreye alıyor. Ülkeyi dünyanın en iyilerine açmayı hedefleyen düzenleme, 1 Ocak 2021'de yürürlükte olacak.
Koronavirüs ölümleri 2 bini aştı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüsün, neden olduğu ölüm sayısı 2 bin 5'e yükseldi.
ABD büyükelçisinden Hafter'e: Ateşkes sözünde dur
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ateşkes konusunda verdiği sözü hatırlattı.
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da yumuşak geçen mevsim ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite çalışması nedeniyle elektrik fiyatlarının eksiye düştüğü belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
459
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
164
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
278
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
35
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
280
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
129
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir