İngiltere'de beyin ameliyatı olurken keman çaldı

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner adlı keman virtüözü kadının beyninde tümör tespit edildi. Agresif olan tümörü temizlemek için King’s College Hastanesi’nde sıra dışı bir ameliyat gerçekleşti.

BEYİN HARİTASI ÇIKARILDI

Doktorlar Turner’ın tümörü, sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakın olduğu için hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdiler ve 2 saat boyunca Turner'ın beyin haritasını çıkardılar.

AMELİYAT SIRASINDA KEMAN ÇALDI

Doktorlar ameliyat sırasında Turner’ı lokal anesteziyle uyanık tutarak, ondan keman çalmasını istediler. Bu sayede doktorlar milimetrik ameliyat sırasında Turner’ın beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümörü temizlediler.

"BEYNİN KEMAN ÇALMASINI SAĞLAYAN BÖLGESİNİ KORUMAMIZ GEREKİYORDU"

Ameliyatı yöneten Profesör Doktor Keyoumars Ashkan yazılı açıklamada “Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalmasını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi korumamız çok önemliydi.” dedi.

"KEMAN BENİM TUTKUM"

Ashkan, tümörün yüzde 90’ını temizlediklerini söyledi. Keman virtüözü Dagmar Turner ise “Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir çalıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim.” dedi.