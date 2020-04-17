İngiltere'de bir günde 847 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere Sağlık Bakanı, ülkedeki son koronavirüs bilançosunu açıkladı...

Virüs nedeniyle son 24 saatte 847 kişi daha virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Böylelikle, toplam can kaybı 14 bin 576'ya çıktı.

VAKA SAYISI 108 BİN 692'YE ÇIKTI

Son 24 saatte 13 bin 943 kişiye daha test yapılırken, toplam vaka sayısı 5 bin 599 artarak 108 bin 692 oldu.

Test yapılan toplam kişi sayısı 341 bin 551'e, tekrarla birlikte toplam test sayısı 438 bin 991'e yükseldi.

BAZI ÇALIŞANLAR BELİRTİ GÖRMEDEN TEST YAPTIRABİLECEK

Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastalık belirtisi göstermeden test yaptırabilecekler listesinin polisler, itfaiye erleri, hapishane görevlileri, yargı mensupları, İş ve Emeklilik Bakanlığı çalışanları ile kritik yerel yönetim personelini içerecek şekilde genişletileceğini söyledi.