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İngiltere'de bir kadın, ağaçla evlendi

İki çocuk annesi kadın, evlendiği ağacın adını da soyadı yapmak istiyor.

AA | 10.09.2019 - 06:10..
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Liverpool Echo News’un aktardığına göre, Melling kenti sakini 34 yaşındaki Kate Cunningham’ın iki çocuğu ve bir erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşı ve çocukların hemen olmasa da Kate’i destekledi ve hatta düğün törenine katıldılar.

Kadın, soyadını Elder (mürver) olarak değiştireceğini de açıkladı.

İngiltere'de bir kadın, ağaçla evlendi

"AĞACIN BULUNDUĞU PARKTAN YOL GEÇMEMESİ İÇİN"

Kate Cunningham’ın bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirildi.

Kadın, bu yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu söyledi.

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