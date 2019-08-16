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İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

23 Temmuz'da Theresa May'in yerine İngiltere Başbakanı olan Boris'in istifa etmesi yönünde muhalif gruplarca destek toplanıyor.

AA | 16.08.2019 - 00:12..
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İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Theresa May'in ardından göreve gelen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı istifa sesleri yükseliyor...

İngiltere’da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson hükümetini devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

"HÜKÜMETİ DEVİRELİM"

Başbakan Boris Johnson’ın, bazı milletvekillerini Brexit’i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine birer mektu gönderdi. Mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini söyleyen Corbyn bunun için destek istedi.

Jeremy Corbyn, parlamentonun yaz tatilinden dönmesinin ardından güven oylamasından başarılı bir şekilde çıkacaklarının kesinleşmesiyle birlikte en kısa zamanda bu süreci başlatacakları mesajını verdi.
Johnson’un kaybetmesi halinde geçici bir hükümet kurulması ve düzenlenecek bir seçimle Brexit’i geciktirmeyi hedeflediklerini de ifade etti.
İşçi Partisi lideri, daha sonra Brexit koşullarının oylanacağı ikinci bir referandum düzenlenip bir diğer seçenek olarak İngiltere’nin AB’de kalması için çaba göstereceklerini vurguladı.

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İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

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