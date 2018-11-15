İngiltere'de Brexit bakanı istifa etti

İngiltere'de AB ile hükümet arasında süren Brexit görüşmeleri olumlu yönde gerçekleşti. Brexit konusunda mutabakata varan AB ile İngiltere'de birlikten ayrılmak için geri sayım başlarken, AB'den ayrılma konularından sorumlu olan İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti.

GEREKÇE ANLAŞMA

Dominic Raab istifasına gerekçe olarak AB ile varılan anlaşmayı gösterdiği belirtildi. Raab, aynı paylaşımında "AB ile anlaşmamız için önerilen şartları destekleyemem" ifadesine yer verdi

Anlaşmanın bakanlar arasındaki "uzun ve ayrıntılı" bir tartışmanın ardından onaylandığını belirten Başbakan May, "Kesinlikle inanıyorum ki bu (anlaşma) İngiltere'nin bütününün çıkarlarına en uygun olanı" demişti. Raab AB'nin sunduğu şartları desteklemediği, parlamentoda süren görüşmelerde de açıkça belirtiyordu.

"UMARIM BAŞKA BAKAN İSTİFA ETMEZ"

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 5 saatlık bir kabine toplantısından sonra kabul edildiğini açıkladığı Brexit anlaşmasına birçok bakan karşı çıkıyor.



Raab'ın istifası sonrası açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu anlaşma ulusal çıkarlarımıza uygun" dedi. Her anlaşmada karşı görüşler olabileceğini savunan Hancock, "Umarım başka bakan istifa etmez" temmenisinde bulundu.

MAY PARLAMENTODA GÜVENOYU ALAMAYABİLİR

İngiliz Parlamentosu'nda en az 48 milletvekilin AB ile yapılması planlanan Brexit anlaşmasına güvenoyu vermeyeceği belirtiliyor.

AB BREXİT İÇİN TARİH VERDİ

Geçtiğimiz saatlerde AB Brexit için tarih vermişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak" demişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.