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İngiltere'de Brexit bir bakanı daha yedi

Bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar alınırken, bir bakan daha oylama sonrası istifa etti.

AA | 19.07.2019 - 02:37..
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Avam Kamarasında yapılan oylamada, 9 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında parlamentonun askıya alınmasını önleyecek teklif, 274'e karşı 315 oyla kabul edildi.

ANLAŞMASIZ BREXİT ZORLAŞACAK

Teklif, kağıt üzerinde Kuzey İrlanda'daki yerel hükümet görüşmelerine ilişkin gelişmelerin parlamentoda ele alınmasını öngörse de esasen Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'den önce parlamentonun askıya alınmasını engelliyor.

Böylece seçilmesi durumunda ülkenin yeni başbakanı olacak Muhafazakar Partinin en güçlü lider adayı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesi zorlaştırılıyor.

İngiltere'de Brexit bir bakanı daha yedi

Brexit Partisi lideri Nigel Farage

BREXİT BİR BAKANI DAHA YEDİ

Teklife aralarında İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James'in de olduğu Muhafazakar Parti üyesi 17 parlamenterin grup kararına karşı çıkarak lehte oy vermesi dikkati çekti. James, görevinden istifa ettiğini de duyurdu.

İngiltere'de Brexit bir bakanı daha yedi

Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James

Ancak mevcut anlaşma ya da yeni bir anlaşma parlamentoda kabul edilmezse veya yeni bir erteleme olmazsa İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerekiyor.

Johnson, parlamentoyu askıya alma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmişti.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

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