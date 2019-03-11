İngiltere'de Brexit için kader haftası

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda, bu hafta Brexit sürecinin kaderini belirleyecek 3 kritik oylama yapılacak. Başbakan Theresa May'in 15 Ocak'ta Parlamento'da tarihi çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması, salı günü yeniden oylamaya sunulacak.

May, anlaşmanın tepki çeken Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' AB ile müzakere ederek değiştirmeyi vadetmesine karşın, aradan geçen 2 aya yakın sürede bunu başaramadı.

KARAR BU HAFTA ÇIKACAK

Brexit anlaşması, salı günü hemen hemen reddedildiği biçimiyle oylanacak. Ocak ayında 230 oy farkla reddedilen anlaşmanın, bu defa da Parlamento'da reddedilmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Brexit konusu Parlamento'yu olduğu kadar, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'ni de kendi içlerinde bölmüş bulunuyor. Bu durum, Brexit konusundaki herhangi bir uzlaşmayı şu ana kadar imkansız kıldı.

May, ret oyu veren Brexit yanlısı Muhafazakar milletvekillerini, anlaşmanın bu defa da reddedilmesi halinde İngiltere'nin Brexit sürecinin bütünüyle geri çevirilebileceği tehdidiyle kendi safına çekmeye çalışırken, İşçi Partili bazı milletvekillerinin seçim bölgelerine aktarma sözü verdiği 1 milyar sterlini aşkın mali kaynakla da onları anlaşmaya, "evet" oyu vermeye ikna etme girişiminde bulundu.