İngiltere'de Brexit'in iptali için 1 milyondan fazla imza

Dilekçe nedeniyle internet sitesi bir süre teknik sorun yaşarken, Parlamento'nun dilekçe komisyonu da Twitter hesabından yayınladığı mesajda “İnternet sitesinin bugüne kadar gördüğü en yüksek imza hızına ulaşıldı. Sitenin çalışır kalması için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık.” ifadelerine yer verdi.

“50. maddeyi iptal et ve AB’de kal” başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit’i “halkın iradesi” şeklinde sunduğu hatırlatılarak, “AB’de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

HÜKÜMET YANITLAYACAK, PARLAMENTO'DA TARTIŞILACAK

İngiltere’de, Parlamento'ya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet, talebe bir yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi, Parlamento'da tartışılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti, 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı bir kararla, İngiltere’nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamento'da iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini, AB Konseyi'ne iletmişti.