İngiltere'de çoğu bakımevi çalışanı tehlikede

İngiltere’de bakımevlerine yeterli sayıda koronavirüs testi sağlanmadığının açıklanması ve burada yaşanan ölümlerin resmi rakamlara yansımaması nedeniyle hükümet eleştirilirken, binden fazla personelde koronavirüs tespit edildi.

Bakımevi yetkilileri, İngiliz hükümetini, yaşlıların koronavirüs nedeniyle ölmelerini küçümsemekle suçluyor.

GERÇEK RAKAMLARDAN YÜZDE 15 DAHA AZ

Ölüm oranlarının resmi rakamlardan daha yüksek olduğu açıklanırken, bakımevlerine yeterli sayıda test sağlanmadığı belirtildi. İngiltere Ulusal istatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de resmi olarak kaydedilen ölümlerin gerçek rakamlardan yüzde 15 daha az olduğu belirtildi.

BAKIMEVİ ÖLÜMLERİ RESMİ VERİLERLE AÇIKLANMIYOR

Hükümet tarafından açıklanan günlük rakamların, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından düzenlendiği ve sadece hastanedeki ölümlerin duyurulduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük rakamların evdeki ve bakımevlerindeki ölümleri kapsamadığı açıklandı. Bakımevi ölümlerinin neden resmi verilerle beraber açıklanmadığını araştırmak için Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) ile beraber çalışacağını söyledi.

SAĞLIK BAKANI SÖZ VERDİ

Bakımevlerinin koronavirüs testleri konusunda hükümete yönelttiği tepki karşısında İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ihtiyaç duyan herkese test yapılacağına yönelik söz verdi. Sosyal bakım hizmetlerinin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Hancock, "Virüsün yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmaya yönelik planımızın bir parçası olan testler, koronavirüs ile savaşta kilit rol oynuyor. Bu nedenle sosyal bakımda olan herkesin test edilmesini sağlayacağız." dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILMALI"

İngiltere'de hızla yayılmayı sürdüren ve on binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs nedeniyle hükümetin sokağa çıkma yasağına dair vereceği kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

İngiltere İşçi Partisi yeni lideri Keir Starmer, sokağa çıkma yasağının uzatılması konusunda hükümeti destekleyeceğini söyledi.

Bu hareketi desteklerken halka karşı "şeffaf olunması" gerektiğini belirten Keir, "Halkın güvenine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu. Bu güvenin şeffaflık ve açıklık ile karşılık görmesi gerektiğini belirten Keir, "Sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde halkın neler olacağını bilmesi gerekir." dedi.