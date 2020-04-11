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İngiltere'de doktorların hayatı risk altında

İngiliz Tabipler Birliği, ülkedeki doktorların hayatlarının koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi |
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İngiltere'de doktorların hayatı risk altında

İngiltere'deki hastanelerde koronavirüs hastalarıyla ilgilenen doktorların hayatı tehlikede... Kritik açıklama, İngiliz Tabipler Birliği'nden (BMA) geldi.

İngiltere'de şimdiye kadar 73 bin 758 koronavirüs vakası ve 8 bin 958 ölüm gerçekleşti.

İngiliz sağlık uzmanı Jonathan Van-Tam, söz konusu verilere rağmen henüz salgında zirveye ulaştıklarını söylemenin imkansız olduğunu belirterek, sosyal mesafe gibi uygulamaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI

Geçtiğimiz cuma günü Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkes için yeterli kit olduğunu söylemişti. Bununla birlikte BMA, başkent Londra ve Yorkshire'da kişisel koruyucu ekipman temininin tehlikeli bir şekilde düşük seviyerlerde olduğu konusunda uyardı.

İngiltere'de doktorların hayatı risk altında

DOKTORLAR KÖŞEYE SIKIŞTIRILIYOR

BMA Konsey Başkanı Chaand Nagpaul, doktorların koronavirüse karşı uygun koruma olmadan görevlerine devam edip etmeyecekleri konusunda köşeye sıkıştırıldığını ve hayatlarının risk altında olduğuna dikkat çekti.

"HÜKÜMETİN KRONİK BAŞARISIZLIĞI"

Eleştiri oklarını Boris Johnson hükümetine yönelten Nagpaul, "Son derece zor bir durum. Ancak nihayetinde hükümetin bize uygun ekipmanı sağlamadaki kronik başarısızlığıdır." dedi.

İngiltere'de doktorların hayatı risk altında

(Matt Hanckok)

742 MİLYON EKİPMAN DAĞITILDI

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise şu ana kadar 742 milyon adet koruyucu ekipman teslim ettiklerini kaydetti.

Hancock ayrıca, maske, eldiven ve önlük gibi koruyucu ekipmanların yalnızca en çok ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılması gerektiğini ifade etti.

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