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İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

Kendini lisanslı Forex yatırım uzmanı olarak tanıtan 20 yaşındaki genç, bin 200’ü aşkın kişiyi dolandırarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 16:53..
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İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

Geçtiğimiz yıl 132 bin kişiyi dolandırıp 1 milyar 139 milyon 972 bin liralık vurgunla yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuk’un büyük vurgununun bir benzeri, İngiltere’de yaşandı.

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan, 20 yaşındaki Hint asıllı Gurvin Singh, kısa yoldan zengin olmak isteyen bini aşkın kişiyi dolandırdı.

KENDİSİNİ FOREX UZMANI OLARAK TANITTI

Instagram hesabında lüks otomobillerin önünde çektirdiği fotoğraflarla kendini Forex yatırım uzmanı olarak lanse eden Singh, DM’den mesaj attığı potansiyel müşterilerine günlük 300 sterlin kazandıracak fikrinden bahsetti.

İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

NOEL'DE HESAPLARI BOŞALTTI

"Copy trading" adı verilen sistemi kullanacağını söyleyerek 1.250 kişiyi yatırım yapmaya ikna eden Singh, müşterilerinin banka hesaplarını kontrol altına altı. Müşterilerine paralarını istedikleri anca geri çekebilecekleri söyleyen dolandırıcının kurduğu sistem, birkaç ay boyunca sorunsuz çalıştı. Ancak Singh’den Noel arifesinden sonra haber alınamamaya başlandı. Hesaplarını kontrol eden yatırımcılar, banka hesaplarının tamamen boşaltıldığının farkına vardı.

İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

AĞINA ÖĞRENCİLER DÜŞTÜ

Instagram’da son yaptığı paylaşımda Paris’te son model bir Ferrari’nin üzerinde olduğu görülen Singh, bu yöntemle 1.250 kişiden tamı tamına 3.5 milyon sterlini hesabına geçirerek kayıplara karıştı.

İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

Singh’in dolandırdığı kişilerin çoğunlukla 18-25 yaş arasındaki öğrencilerden oluştuğu belirtilirken polis ekipleri, adamı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere’de dolandırıcı 3.5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

COPY TRADING NEDİR

Copy Trade, işlem yapılmak istenen, ancak varlık hakkında hiçbir bilgiye sahip olunmayan bir alanda yatırım yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. İşlem, o varlık üzerinde işlem yapan en popüler ve en çok kazanan traderların işlemlerini, belirlenen yatırım miktarıyla otomatik olarak takip edilmesine olanak tanır.

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