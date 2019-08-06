taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5279
Euro
6.1836
Altın
1467.32
Borsa
99434.6
Gram Altın
260.581

İngiltere'de dünyanın en ince altını üretildi

Yalnızca 2 atom kalınlığında olan altın, farklı sektörlerde kullanılan büyük boyutlu altınlarla aynı işlevi görebiliyor.

AA | 06.08.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'de Leeds Üniversitesi bilim insanları yaptıkları çalışmada, yalnızca 0,47 nanometre inceliğinde ve insan tırnağından yaklaşık 1 milyon kez daha küçük altın üretmeyi başardı.

2 BOYUTLU

Yalnızca 2 boyuta sahip dünyanın en ince altınının özellikle medikal ürünler ile elektrik ve bilişim endüstrisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları çok ince altının hızlı tanıya ihtiyaç duyulan tıbbi test cihazları ve su arıtma sistemlerinde kullanılabilecek yapay enzimlerin temelini de oluşturacağına inanıyor.

ALTIN YOSUN OLARAK ADLANDIRILIYOR

Altının üretilmesinde kullanılan yöntemin nano malzeme üretimi için de önemli bir buluş olabileceğini belirten çalışma ekibinin lideri doktor Sunjie Ye, su altında yeşil renk alan ve şekli nedeniyle yosuna benzetilen altını "altın yosun" diye adlandırdıklarını söyledi.

İngiltere'de dünyanın en ince altını üretildi

Çalışmanın danışmanı Profesör Stephen Evans da, "Nano tabakalar çok ince olduğundan her altın atomu tepkimenin oluşumunda rol oynar ve bu da sürecin etkili olmasına yardımcı olur." diye konuştu.

Evans, ince altının farklı sektörlerde kullanılan büyük boyutlu altınlarla aynı işlevi görebileceğini saptadıklarını, bu durumun da altın gibi değerli bir maden söz konusu olduğunda önemli ekonomik avantajlar sağlayabileceğini söyledi.

İngiltere'de dünyanın en ince altını üretildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

294
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

82
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

144
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

107
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

108
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

232
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir