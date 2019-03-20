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İngiltere’de enflasyon yüzde 1,9 arttı

İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat endeksinin, yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydettiği bildirildi.

AA | 20.03.2019 - 15:48..
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydetti.

YÜZDE 0,5'LİK ARTIŞ

Ocak ayında İngiltere’de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstermişti. Ülkede şubat ayında aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise (TÜFE) yüzde 0,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,5 yükseldi.

GIDA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN FİYATI YÜKSELDİ

İngiltere’de, şubat ayında çekirdek TÜFE ise yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yıllık bazda yüzde 1,8 arttı. ONS açıklamasında, İngiltere’de şubat ayında enflasyonun beklentinin üzerinde gerçekleşmesine gerekçe olarak gıda ve alkollü içeceklerin fiyatlarındaki artış gösterildi.

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