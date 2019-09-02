taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8098
Euro
6.3843
Altın
1523.12
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.37

İngiltere'de erken seçim kapıda

Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı, Britanya'yı erken seçime doğru sürüklüyor.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
İngiltere'de erken seçim kapıda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

PROTESTOLAR BAŞLADI

On binlerce kişi, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararı almasını, başbakanlık binasının önünde protesto etmişti.

ŞİRKETLERİN LONDRA'DAN KAÇIŞI

İngiltere'nin AB ile yollarını ayıracak olmasıyla Londra merkezli şirketler, Hollanda, Malta ve Almanya'ya taşınmaya başladı.

HÜKÜMETE DAVA AÇILACAK

Eski bakanlar, Brexit'i önlemek için hazırlanan, hem muhalefetin hem de Muhafazakar Parti'deki isyancıların destek vereceği yasa tasarısını desteklediklerini söyledi.

Parlamento kararına uyulmaması durumunda milletvekilleri, hükümete dava açmaya hazır bekliyor.

İngiltere'de erken seçim kapıda

PARTİDEN İHRAÇ SEÇENEĞİ

Öte yandan Johnson, Brexit'i engellemeye çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmeyi planlıyor.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Böyle bir durumda iktidar partisi konumundaki Muhafazakarlar, Meclis'teki çoğunluğunu kaybedecek.

Böylece İngiltere, erken genel seçime gidecek.

İngiltere'de erken seçim kapıda

İngiltere'de erken seçim kapıda

İngiltere'de erken seçim kapıda

İngiltere'de erken seçim kapıda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi

87
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

148
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

54
Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

27
Çağlar Söyüncü çalımlarıyla hayran bıraktı

Çağlar Söyüncü çalımlarıyla hayran bıraktı

19
Türkler temiz değil diyen Fransız polise efsane ayar

Türkler temiz değil diyen Fransız polise efsane ayar

94
Kelly Brook yine Bodrum'da

Kelly Brook yine Bodrum'da

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir