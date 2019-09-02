İngiltere'de erken seçim kapıda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

PROTESTOLAR BAŞLADI

On binlerce kişi, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararı almasını, başbakanlık binasının önünde protesto etmişti.

ŞİRKETLERİN LONDRA'DAN KAÇIŞI

İngiltere'nin AB ile yollarını ayıracak olmasıyla Londra merkezli şirketler, Hollanda, Malta ve Almanya'ya taşınmaya başladı.

HÜKÜMETE DAVA AÇILACAK

Eski bakanlar, Brexit'i önlemek için hazırlanan, hem muhalefetin hem de Muhafazakar Parti'deki isyancıların destek vereceği yasa tasarısını desteklediklerini söyledi.

Parlamento kararına uyulmaması durumunda milletvekilleri, hükümete dava açmaya hazır bekliyor.

PARTİDEN İHRAÇ SEÇENEĞİ

Öte yandan Johnson, Brexit'i engellemeye çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmeyi planlıyor.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Böyle bir durumda iktidar partisi konumundaki Muhafazakarlar, Meclis'teki çoğunluğunu kaybedecek.

Böylece İngiltere, erken genel seçime gidecek.