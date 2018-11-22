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İngiltere'de Filistin'in tanınması için yasa tasarısı sunuldu

İngiltere'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Layla Moran, Filistin'in devlet olarak tanımasını zorunlu kılacak tasarıyı Avam Kamarası'na sundu.

AA | 22.11.2018 - 00:08..
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Liberal Demokrat Moran, Londra'nın Filistin'i tanıması için hareket geçti. Bu konuda bir tasarı hazırlayarak Avam Kamarası'na sunan Moran, açıklamasında, "Filistinli olduğum ve bir Filistin devletinin var olduğu bir gerçek. Fakat Britanya'nın onu tanıması gerekiyor. Dolaysıyla bugün sunduğum tasarı, bunun kanunlaşması yolunda ilk adım" ifadelerini kullandı.

"MASAYA EŞİT ŞEKİLDE OTURULMALI"

Moran, iki devletli çözümden yana olduğunu ancak tarafların masaya eşit şekilde gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'de Filistin'in tanınması için yasa tasarısı sunuldu

İngiltere'nin, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'ndaki rolüne atıfta bulunan Moran, "Britanya'nın oynadığı rolü ve barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda oynaması gereken rolü tanıması hayati öneme sahip" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK ÇAĞRISI

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının tek başına çözüm olmayacağını belirten Moran, ancak bunun, dünya çağındaki Filistinlilerin kaybettiği umudu yeniden ateşleyebileceğini dile getirdi.

Moran, İsrail ve Filistin arasında barış ve iki devletli çözüme inanan herkesi tasarıya destek olmaya çağırdı.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi durumunda İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıması gerekecek.


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