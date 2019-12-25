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İngiltere'de gözaltına alınanlar masraflı çıktı

Gözaltına alınan Yokoluş İsyanı üyelerinin vegan yemekleri için 14 bin sterlin (yaklaşık 107 bin TL) harcandı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 16:47..
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İngiltere'de vegan aktivistlerin verilen yemeklerden şikayetçi olması üzerine polisin sipariş vermek zorunda olduğu belirtildi.

Gözaltı sayısıyla birlikte harcama tavan yaptı.

Yokoluş İsyanı’nın 10 günlük eyleminin gerçekleştiği 30 Eylül ve 17 Ekim tarihleri arası ‘en fazla harcamanın’ yapıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de gözaltına alınanlar masraflı çıktı

GÖZALTINA ALINAN 1832 KİŞİ VEGAN ÇIKTI

Toplamda 1832 gibi rekor sayıda aktivistin gözaltına alındığı bu tarihlerde vegan menüler için 4651 sterlin (yaklaşık 36 bin TL) ödendi.

Bu sırada gözaltına alınan eylemcilerin en az 150’sine ‘kamu malına zarar vermek, trafiği engellemek gibi suçlamalar yöneltildi.

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