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İngiltere'de güzellik kraliçesi diskalifiye edildi

İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraflar yüzünden yarışmadan oldu.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 13:01..
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Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu.

Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu.

İngiltere'de güzellik kraliçesi diskalifiye edildi

ÇIPLAK POZLAR YAKTI

Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi. Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak, Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

İngiltere'de güzellik kraliçesi diskalifiye edildi

"GEÇMİŞLE TEHDİT EDİLMEK MİDE BULANDIRICI"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı.” dedi.

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