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İngiltere'de havada görülen drone uçuşları iptal ettirdi

Londra'da Gatwick Havalimanı'nda droneler yüzünden uçak seferleri yine iptal edildi. Yapılan kontrollerin ardından hava trafiği olağan akışına başladı.

DHA | 22.12.2018 - 10:26..
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İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te, iki insansız hava aracı yüzünden çarşamba gecesi durdurulan ve dün sabah kısmi olarak açılan uçuşlara, akşam üzeri yerel saatle 17:10 sularında, yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek tekrar ara verildi.

UÇUŞ İPTALLERİNE DAİR SORUŞTURMADA 2 GÖZALTI

Sussex Polis Departmanı yetkilileri, uçuş iptallerine dair yürütülen soruşturma kapsamında, yerel saatle 22.00'de 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada soruşturma sürdüğü belirtilirken, havalimanı çevresinde drone kullanan kişi veya kişilere dair bilgisi olanların. polis merkezine bilgi vermesi istendi.

Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar yeniden başladı.

İngiltere'de havada görülen drone uçuşları iptal ettirdi

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