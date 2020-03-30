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İngiltere'de hayatın normalleşmesi 6 ayı bulacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında can kayıplarının artacağı, ülkedeki karantina uygulamasının kaldırılmasının ve günlük hayatın normale dönmesinin 6 ayı bulabileceği açıklandı.

AA | 30.03.2020 - 06:38..
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Günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.

İngiltere'de hayatın normalleşmesi 6 ayı bulacak

"KARANTİNADAN NORMALE BİRDEN DÖNEMEYİZ"

Kısmi karantina uygulanan ülkede aniden normale dönülmeyeceğinin altını çizen Harries, "Bu çok tehlikeli olur. Önlemleri durdurursak tüm çabamız boşa gider ve muhtemel ikinci bir zirveyi görürüz. Zamanla muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca, 3 haftada bir durumu gözden geçireceğiz ve nereye gittiğimizi göreceğiz." diye konuştu.

Harries, tedbirleri gevşetme kararı alınmadan önce ne kadar başarılı olduğunun görülmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de hayatın normalleşmesi 6 ayı bulacak

"NE YAZIK Kİ DAHA FAZLA ÖLÜM BEKLİYORUZ"

Harries, "çok sayıda ölüm beklenip beklenmediği" yönündeki bir soruya "Ne yazık ki cevap evet. Böyle bir platformda durup çok sayıda kişinin ölmesini beklediğimizi söylemek kolay bir iş değil ama bu bir salgın." yanıtını verdi.

Ölümlerin özellikle gelecek 2 haftada artacağı uyarısında bulunan Harries, önlemlerin devam etmesi halinde daha sonra düşüşe geçilebileceğini ifade etti.

İLGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak bin 228, vaka sayısı da 2 bin 433 artarak 17 bin 89 olmuştu.

İngiltere'de hayatın normalleşmesi 6 ayı bulacak

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