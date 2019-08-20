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İngiltere'de helal ete 'iğrenç' diyen öğrenci ırkçı bulundu

Orta öğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi sorularından birinde helal et için ‘iğrenç’ yorumu yapan öğrencinin, sınavını geçersiz saydılar.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 14:02..
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İngiltere’de orta öğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi soruları bölümünde helal et hakkındaki fikri sorulan 16 yaşındaki Abigail Ward’ın, ‘kesinlikle iğrenç’ yorumu ırkçı bulunduğu gerekçesiyle sınavı geçersiz sayıldı.

"MÜSLÜMANLARLA İLGİLİSİ YOK, ÖĞRENCİ VEJETERYAN"

Geçen haziran ayında yaşanan olayda, sınav kurulu vejetaryen olduğu açıklanan öğrencinin yorumunu 'edebe aykırı şekilde ırkçı' olarak değerlendirdi. Metro gazetesinin haberine göre, Ward’ın Eastbourne’deki okulu ise karara karşı çıkarak öğrencinin çok sıkı bir vejetaryen olması sebebiyle helal kesim yapan ‘kasaplara’ tepkili olduğunu; Müslümanlarla ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmadığını söyledi.

İngiltere'de helal ete 'iğrenç' diyen öğrenci ırkçı bulundu

Sınav kurulu ise, daha sonra öğrencinin üzgün ve stresli olmasına neden oldukları için özür dileyerek, söz konusu kararını daha sonra geri aldığını açıkladı.

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