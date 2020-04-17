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İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

İngiltere'de bir hastanedeki hemşire, koronavirüs hastasının bağlı olduğu solunum cihazının fişini çekti. Hemşire, yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi |
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İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

Nefes almada güçlük çeken koronavirüs hastaları, suni solunum cihazına bağlanıyor.

Bazı durumlarda hayat kurtaran bu yöntem, kimi zaman işe yaramıyor.

Böyle durumlarla karşılaşan sağlık ekipleri, hastanın kurtulma ihtimali olmadığını düşünürse solunum cihazının fişini çekiyor.

"FİŞİ ÇEKMEK TRAVMATİK VE ACI VERİCİ"

BBC'nin haberine göre, Londra'daki Royal Free Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çalışan başhemşire Juanita Nittla, "Solunum cihazının fişini çekmek, duygusal anlamda son derece travmatik ve acı verici. Bazen bir şekilde bir insanın ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum." dedi.

Nittla, bir gün hastanede kendisine, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırması gerektiği söylendi.

İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

(Juanita Nittla)

"ANNESİNİN HUZURLA UYUYACAĞI KONUSUNDA SÖZ VERDİM"

Tedaviyi sonlandırmadan önce hemşirenin kızıyla konuşan Nittla, "Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim. Annesinin ölmeden önce yerine getirilmesini istediği bir son arzusu ya da dini gereklilikler olup olmadığını sordum." ifadelerini kullandı.

O anları anlatan hemşire Nittla, telefonu hastasının kulağına tuttuğunu ve telefonun diğer ucundaki kızının, annesine son sözlerini söylemesini beklediğini aktardı.

İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

"SON NEFESİNİ VERİRKEN..."

Ailesinin talebi üzerine Nittla, önce bilgisayarda onların istediği bir müziği açtı ve müzik çalmaya başladığında solunum cihazını kapattığını söyledi ve ekledi: "Yatağına oturup o son nefesini verirken ellerini tuttum."

"KALP ATIŞ SAYISININ SIFIRA İNDİĞİNİ GÖRDÜM"

50 yaşındaki hemşire, Nittla solunum cihazının fişini çektikten 5 dakika sonra hayatını kaybetmişti. Nittla o anları, "Ekrandaki yanıp sönen ışığa bakarken kalp atış sayısının sıfıra indiğini, ardından çizginin dümdüz olduğunu gördüm." şeklinde anlattı.

İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

"YATAĞINDA YIKAYIP KEFENLEDİK"

Juanita Nittla, ölen hastanın yatağında yıkadıklarını ve ölüyü kefenle sardıklarını dile getirerek, "Ardından bedenini cenaze torbasına yerleştirdik. Kapatmadan önce alnına bir haç işareti yaptım." diye konuştu.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DOLU

Söz konusu hastanenin yoğun bakım ünitesinde 34 olan yatak sayısı 60'a çıkarıldı. Yatakların tümünün şu an dolu olduğu kaydedildi.

TIBBİ EKİPMAN EKSİKLİĞİ VAR

Hastanede ayrıca, solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü ve birçok ilacın yetersiz olduğu ve bunlara erişimde sıkıntılar yaşandığı aktarıldı.

İngiltere'de hemşire, korona hastasının fişini çekti

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