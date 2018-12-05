İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi hız kesti

Son verilerle birlikte kasımda hizmet sektöründe 2016 yılının haziran ayından bu yana en düşük büyüme kaydedilmiş oldu.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak değerlendiriliyor.
ÜLKE EKONOMİSİNDE YÜZDE 80 PAYI VAR
İngiltere’de hizmet sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Wlliamson, “Veriler ekonomik büyümenin hız kestiğine işaret ediyor.” dedi.