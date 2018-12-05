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İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi hız kesti

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 52,2 seviyesinden 50,4 seviyesine geriledi.

AA | 05.12.2018 - 16:45..
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Son verilerle birlikte kasımda hizmet sektöründe 2016 yılının haziran ayından bu yana en düşük büyüme kaydedilmiş oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi hız kesti

ÜLKE EKONOMİSİNDE YÜZDE 80 PAYI VAR

İngiltere’de hizmet sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Wlliamson, “Veriler ekonomik büyümenin hız kestiğine işaret ediyor.” dedi.

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