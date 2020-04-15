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İngiltere'de huzurevi sakinleri ölüme terk edildi

İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin yakınları, koronavirüs salgını karşısında ebeveynlerinin ölüme terk edildiğini öne sürdü.

AA |
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İngiltere'de huzurevi sakinleri ölüme terk edildi

İngiltere'de koronavirüs krizi derinleşiyor.

Huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin ölüme terk edildiğini söyledi.

Daily Mail gazetesine konuşan Donna Millan, 73 yaşındaki annesinin korona semptomları gösterdikten sonra 9 Nisan'da öldüğünü kaydetti.

"ANNEME TEST YAPILMADI"

Israrlarına rağmen annesine test yapılmadığını iddia eden Millan, "Eğer işler daha iyi yönetilseydi annem virüsü kapmaz ve hayatta olurdu." dedi.

Hayden Hewitt de 83 yaşındaki kayınvalidesinin korona semptomları gösterdiğini ancak ambulans gönderilip huzurevinden alınmadığını aktardı. Hewitt, doktorun da ziyaret etmediği kayınvalidesinin cuma günü hayatını kaybettiğini söyledi.

HUZUREVLERİNİN YÜZDE 70'İNDE KORONA VAR

Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak verse de ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Richardson, "Oranın muhtemelen yüzde 60 veya yüzde 70 olduğunu sanıyorum." dedi.

21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendiriliyor.

İngiltere'de huzurevi sakinleri ölüme terk edildi

4 BİN HUZUREVİ SAKİNİ ÖLMÜŞ OLABİLİR

Huzurevleri, bakımevleri ve hizmet sağlayıcılarını temsil eden Bağımsız Bakım Grubu Başkanı Mike Padgham, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün bu yerlerde halihazırda binlerce kişinin ölümüne neden olduğuna inandığını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerindeki toplam ölümlerin üçte birinin huzurevleri veya bakımevlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Padgham, İngiltere'nin de bu ülkelerden farklı olmayacağını, dolaysıyla yaklaşık 4 bin kişinin bu yerlerde öldüğünü düşündüğünü dile getirdi.

VERİLER SADECE HASTANEDE ÖLÜMLERİ KAPSIYOR

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 12 bin 868 kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de bu veri sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

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