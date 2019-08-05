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İngiltere'de ilginç yarışma

İngiltere'nin batı Sussex kentinde çim biçme makinesi yarışması düzenlendi. Sürücüler modifiye ettikleri çim biçme makineleriyle birbirleriyle yarıştı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 14:30..
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İngiltere'de sıradışı bir yarışma düzenlendi. Yarışmacılar modifiye ettikleri çim biçme makineleriyle en hızlı olmak için adeta tozu dumana kattı.

İngiltere'de ilginç yarışma

12 SAAT SÜREN YARIŞMA

Yarışmanın düzenlendiği alan yarışmacıları zorladı. Ancak takımlar kısa sürede hedefe ulaşmak için dur durak bilmedi. Yarışma toplamda 12 saat sürdü.

İngiltere'de ilginç yarışma

DÜZENLİ OLARAK HER SENE DÜZENLENİYOR

12 saatlik yarışmayı 'Best Western’ adlı takım kazandı. 1973 yılında ilk kez düzenlenen bu yarışma, o tarihten itibaren düzenli olarak her sene yapılıyor.

İngiltere'de ilginç yarışma

İngiltere'de çim biçme makinesi yarışı VİDEO

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