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İngiltere'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

İHA | 06.03.2020 - 01:16..
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Birleşik Krallık’ta korona virüsü nedeniyle hastanede yatanların sayısının ülke genelinde 116 kişiyken, bu sayının 105’i İngiltere, 3’ü Wales, 6’sı İskoçya ve diğer 2’sinin Kuzey İrlanda’da olduğu belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiği duyuruldu.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtiyoruz ki hastanemize farklı sağlık sebebiyle gelen yaşlı hastamız tüm müdahalelerimize rağmen hayatını kaybetmiştir. Hastamızın geliş sebebi korona olmamakla birlikte, yapılan test sonuçlarında korona virüsü belirtileri pozitif çıkmıştır. Zorlu zamanlardan geçtiğimizi ve bu üzücü durumdan dolayı vefat eden hasta yakınlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

İngiltere'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

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