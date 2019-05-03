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İngiltere'de ırkçı siyasetçiden dayak

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten aşırı sağcı politikacı Tommy Robinson, yüzüne içecek fırlatan bir genci darp etti.

DHA | 03.05.2019 - 02:52..
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Amatör bir kamera tarafından kaydedilen ve tepki çeken olay İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşandı.

İslam karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.

İngiltere'de ırkçı siyasetçiden dayak

IRKÇI SİYASİDEN SALDIRI

Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki ‘milkshake’ içeceği Robinson’un suratına attı. Bunun karşısında çılgına dönen Robinson, gence yumruklarla saldırdı. Robinson’un yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.

Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alındığını, ancak serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu.

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