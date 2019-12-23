taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.949
Euro
6.5971
Altın
1483.23
Borsa
111989.08
Gram Altın
283.611
Bitcoin
45113.27

İngiltere'de stajyer itfaiyeciden evlenme teklifi

Birkenshaw kentinde, stajyer itfaiyeci mezuniyet töreni esnasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkes tarafından beğeni topladı.

DHA | 23.12.2019 - 16:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'nin Birkenshaw kentinde, James Edgar adlı bir stajyer itfaiyeci, mezuniyet töreninde kız arkadaşı Helena Bancroft’a, diğer itfaiyeci arkadaşlarının da yardımıyla evlenme teklif etti.

SULAR EŞLİĞİNDE TEKLİF

İtfaiyeci arkadaşlarının yangın söndürme hortumlarından gelen sularla eşlik ettiği James, kız arkadaşına önce çiçek verip, sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşı da kabul ederek itfaiyecinin boynuna sarıldı.

İtfaiyeci usulü evlenme teklifi

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

İtfaiye eri James Edgar, kız arkadaşına uzun zamandır evlenme teklif etmeyi düşündüğünü ve mezuniyet töreninin mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin gösterisi ve evlilik teklifi ise sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

İngiltere'de stajyer itfaiyeciden evlenme teklifi

İngiltere'de stajyer itfaiyeciden evlenme teklifi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

455
Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

474
Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

423
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

82
Ercan Kont yaşamını yitirdi

Ercan Kont yaşamını yitirdi

68
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

184
Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki gerilim büyüyor

Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki gerilim büyüyor

345
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir