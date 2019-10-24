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İngiltere'de kamyondan 39 mültecinin cesedi çıktı

Dün bir kamyonun içerisinde bulunan 39 cesedin, mültecilere ait olduğu ve içerideki eksi 25 derecelik soğuk nedeniyle hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 09:14..
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İngiltere dün Essex bölgesinde bir kamyonun dorsesinde 39 kişinin cesedi bulunmuştu.

İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

15 SAAT ARALIKSIZ İÇERİDE DORSEDE KALDILAR

Polis ekipleri ve adli tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından, kurbanların soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

İngiltere'de kamyondan 39 mültecinin cesedi çıktı

39 KİŞİ -25 DERECE DONARAK ÖLDÜ

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, “Bu şartlar altında hiç şansları yoktu” yorumunda birleşti. Söz konusu soğutucu sistemin çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.

İngiltere'de kamyondan 39 mültecinin cesedi çıktı

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika’ya ulaştı. Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson’ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere’ye gelme hayalleri, Essex’te son buldu. Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

İngiltere'de kamyondan 39 mültecinin cesedi çıktı

İngiltere'de kamyondan 39 mültecinin cesedi çıktı

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