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İngiltere'de kavga sırasında adamın rahatlığı

Portsmouth kentindeki fast food restoranında bir müşteri, yanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam etti.

DHA | 13.01.2020 - 11:55..
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İngiltere’nin Portsmouth kentinde bir hazır yemek dükkânında, alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkân çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris Hill isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti.

İngiltere'de kavga sırasında yemek yiyen adamın rahatlığı VİDEO

"KEBABIMIN TADINI ÇIKARTIYORDUM"

Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill’in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill’in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, “Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi” dedi.

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