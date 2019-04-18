İngiltere'de konut fiyatlarının artışı yavaşladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göre, ülkede şubat ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. Açıklamada, son verilerle birlikte şubat ayında yıllık bazda 2012 yılının eylül ayından bu yana en düşük fiyat artışının görüldüğü vurgulandı.

YILLIK BAZDA AZALDI

İngiltere'de ocak ayında konut fiyatlarındaki artış oranı yıllık bazda yüzde 1,7 seviyesindeydi. Açıklamada, başkent Londra'da ise konut fiyatlarının şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,8 azaldığının altı çizildi.

EN YÜKSEK FİYAT LONDRA'DA

ONS verilerine göre, şubat ayında yıllık bazdaki konut fiyatlarındaki azalışa rağmen, 460 bin sterlin ile ortalama bir konutun en yüksek fiyata sahip olduğu kentin Londra olduğu belirtildi.